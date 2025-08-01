Полиция задержала тюменку за кражу продуктов из магазина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу областного центра, подозреваемую в краже продуктов из магазина, задержали сотрудники уголовного розыска задержали в Тюмени. Возбуждено уголовное дело.



В тюменскую полицию обратился представитель сетевого магазина, расположенного по ул. Монтажников. Из торгового зала были похищены продукты питания на 5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой – ранее судимой 38-летней тюменки, сообщает УМВД по Тюменской области.

Задержанная призналась в содеянном. Воспользовавшись отсутствием продавцов в торговом зале, она сложила продукты в сумку и минуя кассу, вынесла похищенное из магазина.

Похищенные товары она продала случайным прохожим, а вырученные деньги потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Женщине грозит до двух лет лишения свободы.