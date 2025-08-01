  • 16 августа 202516.08.2025суббота
Молодой тюменец избил старшего родственника из-за денег

Происшествия, 15:08 16 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция задержала 22-летнего тюменца, подозреваемого в причинении вреда здоровью родственнику, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть из медучреждения поступила информация о пациенте 1968 года рождения с множественными переломами. Травмы мужчина получил в ходе конфликта во дворе жилого дома.

Вскоре был задержан подозреваемый. В отделе полиции он рассказал, что вместе с потерпевшим собирал металл, который они сдавали в пункты приёма, а деньги делили поровну.

В день происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения и после очередной сдачи металла не смогли поделить деньги, произошёл конфликт.

Молодой человек руками и ногами избил родственника, причинив тому множество переломов. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до трёх лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

уголовное дело

