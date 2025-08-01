  • 16 августа 202516.08.2025суббота
Школьница на квадроцикле врезалась в столб в Тюменском районе

Происшествия, 11:48 16 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП с участием 15-летней школьницы на квадроцикле выясняют в в пос. Новокаменском в Тюменском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительными данным, девочка не справилась с управлением транспортным средством и квадроцикл "Титан 250" врезался в опору освещения.

Ранения в этом ДТП получила водитель и её 16-летняя пассажирка.

