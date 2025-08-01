Сургутянина с гашишем задержали в Тобольском районе
97 гр гашиша изъяли сотрудники полиции у жителя Сургута на федеральной автодороге в Тобольском районе. По факту хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело.
В ходе беседы с автоинспектором пассажир остановленной для проверки документов машины начал нервничать, сообщает УМВД по Тюменской области.
В присутствии понятых полицейские на заднем сидении в рюкзаке обнаружили брюки, в кармане которых лежал прозрачный полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения.
Пассажир пояснил, что рюкзак и запрещенное вещество принадлежит ему. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является гашишем.
Задержанный пояснил, что через Интернет оплатил покупку наркотического средства на общую сумму более 120 тыс. рублей и попросил своего знакомого, чтобы он его отвез в Тобольск, но истинной цели поездки не назвал.
В Тобольском районе в лесном массиве он из тайника забрал гашиш, но знакомому сказал, что ничего не нашел. Уже на обратном пути, когда товарищей остановили сотрудники Госавтоинспекции, выяснилось, что запрещенную посылку мужчина все-таки забрал.