Сургутянина с гашишем задержали в Тобольском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

97 гр гашиша изъяли сотрудники полиции у жителя Сургута на федеральной автодороге в Тобольском районе. По факту хранения наркотика в крупном размере возбуждено уголовное дело.

В ходе беседы с автоинспектором пассажир остановленной для проверки документов машины начал нервничать, сообщает УМВД по Тюменской области.

В присутствии понятых полицейские на заднем сидении в рюкзаке обнаружили брюки, в кармане которых лежал прозрачный полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения.

Пассажир пояснил, что рюкзак и запрещенное вещество принадлежит ему. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является гашишем.

Задержанный пояснил, что через Интернет оплатил покупку наркотического средства на общую сумму более 120 тыс. рублей и попросил своего знакомого, чтобы он его отвез в Тобольск, но истинной цели поездки не назвал.

В Тобольском районе в лесном массиве он из тайника забрал гашиш, но знакомому сказал, что ничего не нашел. Уже на обратном пути, когда товарищей остановили сотрудники Госавтоинспекции, выяснилось, что запрещенную посылку мужчина все-таки забрал.