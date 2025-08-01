Тюменцы в зоне СВО поблагодарили земляков за поддержку

Квадрокоптер, приобретённый Олегом Газмановым, тюменцы из подразделения Воздушно-десантных войск, выполняющие задачи в зоне СВО. Об этом рассказал в своих соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев.

Воины высоко оценили этот подарок и решили посвятить будущие подвиги памяти своего товарища, тюменца Андрея Приказного, проявившего героизм при защите интересов Родины.

Солдаты подчёркивают особую важность дронов в текущих условиях боевых действий, ведь техника способна спасти немало жизней.

Кроме того, новая техника, закупленная в ходе акции "Квадрокоптер для Победы", поступила в подразделение "Русичи" и специальный батальон БПЛА при 25-й армии.