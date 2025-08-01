Более тысячи тюменцев обратились в Виртуальное юридическое бюро

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. человек воспользовались сервисом "Виртуальное государственное юридическое бюро Тюменской области". Об этом сообщает региональный департамент информатизации.

Напомним, ресурс по оказанию бесплатной юридической помощи заработал 24 февраля на официальном портале органов государственной власти.

С его помощью жители региона могут узнать, где и по каким вопросам предоставляется бесплатная юридическая помощь. Чаще всего за консультацией сервиса обращались участники СВО и члены их семей, а также малообеспеченные граждане.

Сильнее всего жителей региона волнует юридическая помощь по вопросам защиты прав потребителей, возмещения вреда, причиненного смертью кормильца и заключения сделок с недвижимым имуществом.

Для поиска ближайшего адвоката сервис предлагает воспользоваться картой "Адвокаты Государственной системы бесплатной юридической помощи".