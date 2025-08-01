  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
В Тюменской области готовы взять на работу более 200 инженеров

Экономика, 09:49 17 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 инженеров готовы взять на работу предприятия Тюменской области. Им готовы платить до 55 тыс. 471 рублей в месяц. Больше предлагают инженерам производственно-технического отдела — до 96 тыс. 772 рублей, конструкторам — до 79 тыс. 250 рублей.

Больше всего в месяц смогут заработать инженеры-механики — до 111 тыс. 314 рублей. Требуются семь таких специалистов, приводит данные регионального кадрового центра "Работа России" "Вслух.ру".

Найти работу смогут и 12 инженеров по охране труда - зарплата 49 тыс. 364 рублей, шесть инженеров-технологов - 68 тыс. 762 рублей, пять главных инженеров - 96 тыс. 60 рублей, один инженер-химик - 55 тыс. рублей.

Отметим, с начала года в службу занятости обратились 30 тыс. 402 соискателя, из них 21 тыс. 203 были трудоустроены.

Интерактивный сайт органов службы занятости czn.admtyumen.ru.

Кадровый центр "Работа России" располагается в Тюмени на ул. Республики, 204В, корп. 3.

# вакансии , инженеры , рынок труда

