В Тюмени помогли 4 793 пациентам с острым коронарным синдромом

Общество, 10:31 17 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 793 пациентам с острым коронарным синдромом помогли специалисты скорой помощи в Тюмени с начала года. Еще у 629 жителя областного центра был инфаркт миокарда, 21 – провели догоспитальную тромболитическую терапию.

По данным главного врача Станции скорой медицинской помощи Тюмени Владимира Романова, спасли 3 тыс. 428 пациентов с подозрением на инсульт и другие заболевания головного мозга, пишет tmn.aif.ru.

Владимир Романов подчеркнул, что главное правило — не терпеть боль и вызывать скорую, так как каждая минута дорога. Он привел два примера, когда благодаря быстрой реакции очевидцев и оперативным действиям медиков удалось спасти жизни. В первом случае 55-летняя женщина почувствовала жгучую боль в груди и нехватку воздуха в одном из торговых центров. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь, и после экстренной операции женщина полностью восстановилась. Во втором случае 60-летний мужчина ночью разбудил супругу, заметив онемение правой руки и асимметрию лица. Родные сразу позвонили 103, и врачи успели растворить тромб.

Чтобы распознать опасность, важно знать симптомы инфаркта, такие как давящая боль в груди, отдающая в руку, плечо или челюсть, а также холодный пот, слабость, тошноту и одышку. Для инсульта можно использовать тест "УДАР": обратить внимание надо на асимметрию лица, слабость в руке или ноге и невнятную речь.

Чтобы снизить риски, врачи рекомендуют контролировать давление, отказаться от курения, быть физически активными, правильно питаться, уменьшая потребление соли и жира, а также увеличивая количество овощей и рыбы в рационе.

# инсульт , скорая помощь

