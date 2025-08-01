  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер западный

Тобольский школьник разработал тренажер-экзобот для реабилитации детей с ДЦП

Общество, 11:38 17 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тренажер-экзобот для реабилитации детей с ДЦП разработал ученик школы с. Малая Зоркальцева Тобольского района Александр Сацко. Себестоимость оборудования в пять раз ниже заводских аналогов. Тренажер оснащен уникальной системой определения безопасного маршрута и дополнительными функциями.

В учебном заведении создали условия для развития технического творчества. Под руководством учителя Алексея Цейнера школьники имеют возможность получать знания как в городском "Кванториуме".

Как рассказал педагог изданию "Тюменская область сегодня", он переехал в Тобольский район из Казахстана в 2014 году. На работу его и супругу, которая также является педагогом, пригласил директор сельской школы. Алексей Цейнер руководит кружками по робототехнике, 3D-моделированию, авиамоделированию и микроконтроллерам. Ученики реализовали десятки проектов, некоторые из которых получили признание на всероссийском уровне.

Еще один перспективный проект – разработка промышленного робота-манипулятора от ученика Матвея Иванова. Его конструкция на основе планетарного редуктора может существенно повысить эффективность производственных процессов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# робототехника , Тобольский район , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 17.08.2025Тюменская "Мари Ванна" представляет спектакли в санаториях и учреждениях культуры
16:32 17.08.2025Тюменцы сообщают о брошенных автомобилях без колес и дверей
16:07 17.08.2025Фестиваль "Дружба народов" проходит в Тобольске
15:01 17.08.2025Почти треть тюменских школьников выбирают будущую профессию уже к 11 классу

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора