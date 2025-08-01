Тобольский школьник разработал тренажер-экзобот для реабилитации детей с ДЦП

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тренажер-экзобот для реабилитации детей с ДЦП разработал ученик школы с. Малая Зоркальцева Тобольского района Александр Сацко. Себестоимость оборудования в пять раз ниже заводских аналогов. Тренажер оснащен уникальной системой определения безопасного маршрута и дополнительными функциями.

В учебном заведении создали условия для развития технического творчества. Под руководством учителя Алексея Цейнера школьники имеют возможность получать знания как в городском "Кванториуме".

Как рассказал педагог изданию "Тюменская область сегодня", он переехал в Тобольский район из Казахстана в 2014 году. На работу его и супругу, которая также является педагогом, пригласил директор сельской школы. Алексей Цейнер руководит кружками по робототехнике, 3D-моделированию, авиамоделированию и микроконтроллерам. Ученики реализовали десятки проектов, некоторые из которых получили признание на всероссийском уровне.

Еще один перспективный проект – разработка промышленного робота-манипулятора от ученика Матвея Иванова. Его конструкция на основе планетарного редуктора может существенно повысить эффективность производственных процессов.