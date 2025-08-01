  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
В Тюменской области проведут акцию "Внимание – дети!"

Общество, 12:53 17 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акцию "Внимание – дети!" проведут в Тюменской области в преддверии начала учебного года. Основная цель мероприятия – обеспечить безопасность юных тюменцев на дорогах, сообщает региональная ГИБДД.

"В 2025 году в Тюменской области произошло 355 дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет, шесть из них погибли, 387 получили ранения. Сотрудники Госавтоинспекции проведут просветительскую работу на улицах населенных пунктов и на загородных дорогах, призывая водителей сбавить скорость, а родителей – повторить с детьми правила дорожного движения", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

В этой акции также примут участие представители органов власти, дорожных служб, волонтеры, юные инспекторы движения, известные люди региона.

# ГИБДД по Тюменской области , детская безопасность

