Тюменские десантники-пожарные вернулись домой из Карелии

Губернатор, 10:09 17 августа 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменские десантники-пожарные вернулись домой из Карелии. Более двух недель они помогали бороться с пожарами в лесах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Более тысячи гектаров леса удалось спасти благодаря их опыту, профессионализму и самоотверженному труду. Крупнейшее возгорание свыше 700 гектаров ликвидировано именно нашими специалистами", - уточнил глава региона.

Он отметил, что работу тюменцев высоко оценили в руководстве Карелии. И это заслуженно – тюменцы показали настоящий характер, надёжность и готовность прийти на помощь в любой ситуации.

# Александр Моор , лесные пожары , тюменская авиабаза

