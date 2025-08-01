Тюменцы сообщают о брошенных автомобилях без колес и дверей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о брошенных автомобилях горожане сообщают на портал "Тюмень — наш дом". Как выяснил "Вслух.ру", у многих машин отсутствуют либо повреждены колеса. Нет и других кузовных деталей, к примеру, капота или дверей. Есть автомобили с выбитыми фарами.

Бесхозные машины обнаруживают в разных районах города — на улицах Республики, Пермякова, Харьковской, Щербакова, Кармацкого, Газовиков, Семенова, Чаплина, Протозанова и др.

Чтобы направить обращение, нужно авторизоваться на портале (можно по учетной записи Госуслуг), выбрать в реестре обращений "Брошенный разукомплектованный автомобиль", указать адрес, отсутствующие детали, добавить фото при наличии. Все обращения, поступающие на портал, берутся в работу, публикуются официальные ответы по каждому.