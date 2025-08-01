Более 300 тысяч просмотров набрал тюменский психологический медиасериал

Более 300 тыс. просмотров набрал тюменский медиасериал о детско-родительских отношениях. Все части опубликованы во "ВКонтакте". В произведении команда проекта собрала для родителей памятку с полезными рекомендациями психолога и опубликовала ее в сообществе "Своим примером".

"Подростковый возраст — время поиска себя, и родителям стоит не давить, а поддерживать. Подростку важно чувствовать, что его мнение уважают, даже если с ним не согласны. Как показано в сериале, запреты без объяснений только отдаляют детей от родителей. Наш проект — это наглядное пособие, как через диалог можно найти решения, которые устроят обе стороны", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

Четырехсерийная история рассказывает о двух подростках, сталкивающихся с ограничениями и непониманием со стороны родителей. Через реальные жизненные ситуации сериал показывает, как можно преодолеть конфликты и выстроить доверительные отношения.

Каждый эпизод сопровождается профессиональным видеоразбором от детского психотерапевта Ирины Ивановой. Она объясняет мотивы поведения героев и дает практические советы родителям по построению здоровых отношений с детьми.

Отметим, проект стал победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты" и получил финансовую поддержку в размере 530 тыс. рублей.