  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер западный

Более 300 тысяч просмотров набрал тюменский психологический медиасериал 

Общество, 18:37 17 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. просмотров набрал тюменский медиасериал о детско-родительских отношениях. Все части опубликованы во "ВКонтакте". В произведении команда проекта собрала для родителей памятку с полезными рекомендациями психолога и опубликовала ее в сообществе "Своим примером".

"Подростковый возраст — время поиска себя, и родителям стоит не давить, а поддерживать. Подростку важно чувствовать, что его мнение уважают, даже если с ним не согласны. Как показано в сериале, запреты без объяснений только отдаляют детей от родителей. Наш проект — это наглядное пособие, как через диалог можно найти решения, которые устроят обе стороны", — рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

Четырехсерийная история рассказывает о двух подростках, сталкивающихся с ограничениями и непониманием со стороны родителей. Через реальные жизненные ситуации сериал показывает, как можно преодолеть конфликты и выстроить доверительные отношения.

Каждый эпизод сопровождается профессиональным видеоразбором от детского психотерапевта Ирины Ивановой. Она объясняет мотивы поведения героев и дает практические советы родителям по построению здоровых отношений с детьми.

Отметим, проект стал победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты" и получил финансовую поддержку в размере 530 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# подростки , психология , родители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 17.08.2025В дни форума TNF в Тюмени пройдет гастрофестиваль
20:34 17.08.2025Игроки ФК "Тюмень" обеспечены квалифицированной медицинской помощью
19:51 17.08.2025В Тюмени презентовали уникальную книгу рецептов сибирской кухни
18:37 17.08.2025Более 300 тысяч просмотров набрал тюменский психологический медиасериал 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора