В Тюмени презентовали уникальную книгу рецептов сибирской кухни

Общество, 19:51 17 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальную книгу сибирской кухни презентовали в Тюмени. В него включили рецепты из дикорастущих растений. Проект реализовали в течение трех лет по программе "Зеленые сокровища Сибири".

Книга, подготовленная Викторией Бондарь и Александрой Калгиной, представляет собой не просто сборник рецептов, а настоящее путешествие в мир сибирской кухни. Как узнала у авторов "Тюменская область сегодня", социальная программа развития экологической культуры "Зеленые сокровища Сибири" реализуется при поддержке губернатора Тюменской области. За три года участники проекта провели масштабную работу по исследованию и картированию мест произрастания дикоросов на юге региона.

В 2023 году проект вышел на новый уровень, став промышленным предприятием и торговым брендом. Несмотря на сложности с сертификацией, команда успешно запустила линейку из девяти экологически чистых продуктов на основе местных трав.

Книга представлена в двух форматах: традиционное печатное издание и цифровой вариант, который скоро появится на официальных ресурсах проекта.

# здоровый образ жизни , книга

