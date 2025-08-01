  • 17 августа 202517.08.2025воскресенье
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер западный

В дни форума TNF в Тюмени пройдет гастрофестиваль

Общество, 20:47 17 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль пройдет в Тюмени во время Промышленно-энергетического форума TNF. Он стартует 21 августа и продлится до 20 сентября в 20 ресторанах города.

Для участия в фестивале отобраны заведения, где, по мнению организаторов, представлены высокий уровень обслуживания, качественные блюда и напитки, сообщает пресс-служба форума.

"Мы хотим продемонстрировать нашим гостям Тюмень с ее лучших сторон: показать, насколько здесь вкусно и комфортно. Уверены, что впечатление о регионе складывается в том числе из того, как гости смогли устроить свой быт в городе. Мы помогаем сформировать положительные впечатления. А это, по сути, вклад в инвестиционную привлекательность Тюменской области", - подчеркнула руководитель департамента гостеприимства TNF Виктория Курашова.

В меню будут не только сибирские специалитеты, но и блюда разных кухонь мира. Жители и гости города получат уникальную возможность попробовать лучшие блюда ресторанов по специальной цене. Кроме того, участники форума смогут получить в подарок эксклюзивный коктейль от партнёра фестиваля-компании "Белуга". Для получения комплимента необходимо предъявить бейдж участника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# TNF , гастрономический фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 17.08.2025В дни форума TNF в Тюмени пройдет гастрофестиваль
20:34 17.08.2025Игроки ФК "Тюмень" обеспечены квалифицированной медицинской помощью
19:51 17.08.2025В Тюмени презентовали уникальную книгу рецептов сибирской кухни
18:37 17.08.2025Более 300 тысяч просмотров набрал тюменский психологический медиасериал 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора