В дни форума TNF в Тюмени пройдет гастрофестиваль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль пройдет в Тюмени во время Промышленно-энергетического форума TNF. Он стартует 21 августа и продлится до 20 сентября в 20 ресторанах города.

Для участия в фестивале отобраны заведения, где, по мнению организаторов, представлены высокий уровень обслуживания, качественные блюда и напитки, сообщает пресс-служба форума.

"Мы хотим продемонстрировать нашим гостям Тюмень с ее лучших сторон: показать, насколько здесь вкусно и комфортно. Уверены, что впечатление о регионе складывается в том числе из того, как гости смогли устроить свой быт в городе. Мы помогаем сформировать положительные впечатления. А это, по сути, вклад в инвестиционную привлекательность Тюменской области", - подчеркнула руководитель департамента гостеприимства TNF Виктория Курашова.

В меню будут не только сибирские специалитеты, но и блюда разных кухонь мира. Жители и гости города получат уникальную возможность попробовать лучшие блюда ресторанов по специальной цене. Кроме того, участники форума смогут получить в подарок эксклюзивный коктейль от партнёра фестиваля-компании "Белуга". Для получения комплимента необходимо предъявить бейдж участника.