Дамбы расчистили от растительности в Нижнетавдинском округе

Общество, 11:13 17 августа 2025

администрация Нижнетавдинского округа | Фото: администрация Нижнетавдинского округа

Дамбы расчистили в Нижнетавдинском округе. Рабочие скосили траву, убрали кустарники. Это обеспечит беспрепятственный доступ сотрудников эксплуатационной службы к элементам конструкции, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Своевременная диагностика позволяет выявить потенциальные повреждения и оперативно устранять риски, обеспечивая защиту жизни и здоровья местных жителей, а также предотвращая ущерб имуществу населения и инфраструктуре территорий", - отметил глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.

Инженерные работы провели в населенных пунктах Андрюшино, Нижняя Тавда, Первомайском и Черноярке.

# Нижнетавдинский район , паводок

