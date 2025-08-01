Дамбы расчистили от растительности в Нижнетавдинском округе
Дамбы расчистили в Нижнетавдинском округе. Рабочие скосили траву, убрали кустарники. Это обеспечит беспрепятственный доступ сотрудников эксплуатационной службы к элементам конструкции, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
"Своевременная диагностика позволяет выявить потенциальные повреждения и оперативно устранять риски, обеспечивая защиту жизни и здоровья местных жителей, а также предотвращая ущерб имуществу населения и инфраструктуре территорий", - отметил глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.
Инженерные работы провели в населенных пунктах Андрюшино, Нижняя Тавда, Первомайском и Черноярке.