В Тюменской области ожидается тёплая неделя с кратковременными дождями

Общество, 10:48 18 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

До 26 градусов тепла прогнозируют в Тюменской области в ближайшую неделю, с 18 по 24 августа. Как отмечают синоптики центра Фобос, в первую половину недели в регионе возможны небольшие дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В выходные осадки маловероятны и будет по-прежнему тепло.

В Тюмени 18 августа днем температура повысится до 22 градусов, на небе – переменная облачность. Ближайшей ночью – 14 градусов, осадков не ожидаются. Ветер юго-западный, до 4 м/с.

19 августа температура воздуха днем повысится до 26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 17. В течение суток синоптики прогнозируют пасмурную погоду и южный ветер, 4 м/с.

20 августа пройдет дождь, возможна гроза и порывистый южный ветер. Температура воздуха днем составит плюс 23, ночью – 14 градусов тепла. Ветер сменит направление с южного на восточное.

21 августа осадки маловероятны, воздух днем прогреется до 24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 15. Ветер слабый восточного направления.

В пятницу, 22 августа, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, ночью – плюс 17. Ветер западный, 3 м/с.

В выходные дни, 23 и 24 августа, ожидается до 25 градусов тепла в дневные часы, пройдут кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до 14 градусов. Ветер южный, 4 м/с.

Любовь Голышева

