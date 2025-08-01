В Тюменской области образовался дефицит продавцов розничной торговли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Розничная торговля остается в числе наиболее дефицитных профессиональных сфер в России. На одну вакансию здесь приходится всего 1,8 резюме, при этом нормой считается уровень от 4 до 7,9 активных резюме на вакансию. В Тюменской области на вакансию приходится 3,2 резюме в среднем, что также говорит о нехватке кадров и сохранении "рынка соискателя" в местном ритейле, сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В разрезе специализаций работодателям в Тюменской области не хватает продавцов-консультантов и кассиров, товароведов, а также мерчандайзеров. При этом у ритейлеров сейчас достаточный выбор кандидатов на позиции администраторов магазина и торгового зала, директоров магазинов, промоутеров и супервайзеров.

Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле за полные семь месяцев 2025 года составила в Тюменской области 50,4 тыс. рублей, и за год она выросла на 12 %. Примечательно, что даже несмотря на острый дефицит в данной сфере, ожидаемая зарплата специалистов розничной торговли остается чуть ниже предлагаемой, на уровне 50 тыс. рублей.