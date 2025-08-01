  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер западный

В Тюменской области образовался дефицит продавцов розничной торговли

Общество, 16:08 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Розничная торговля остается в числе наиболее дефицитных профессиональных сфер в России. На одну вакансию здесь приходится всего 1,8 резюме, при этом нормой считается уровень от 4 до 7,9 активных резюме на вакансию. В Тюменской области на вакансию приходится 3,2 резюме в среднем, что также говорит о нехватке кадров и сохранении "рынка соискателя" в местном ритейле, сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В разрезе специализаций работодателям в Тюменской области не хватает продавцов-консультантов и кассиров, товароведов, а также мерчандайзеров. При этом у ритейлеров сейчас достаточный выбор кандидатов на позиции администраторов магазина и торгового зала, директоров магазинов, промоутеров и супервайзеров.

Медиана предлагаемой зарплаты в розничной торговле за полные семь месяцев 2025 года составила в Тюменской области 50,4 тыс. рублей, и за год она выросла на 12 %. Примечательно, что даже несмотря на острый дефицит в данной сфере, ожидаемая зарплата специалистов розничной торговли остается чуть ниже предлагаемой, на уровне 50 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:24 18.08.2025Во дворах Тобольска обустраивают парковки и тротуары
17:13 18.08.2025Рассчитать сумму НДФЛ тюменцы могут на специальном сервисе
16:51 18.08.2025Названа годовая учебная нагрузка на школьников
16:45 18.08.2025Тюменских автомобилистов предупреждают о тумане

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора