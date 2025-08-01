  • 19 августа 202519.08.2025вторник
В Тобольске принимают заявки на конференцию "Виноградовские чтения"

Общество, 08:43 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

V Международная научно-практическая конференция "Виноградовские чтения" пройдет в Тобольском педагогическом институте (филиал) ТюмГУ 23−24 октября. Заявки на участие принимают до 30 сентября.

Среди ключевых направлений деятельности конференции — актуальные проблемы современного русского языка и истории русского языка, роль русского языка в современном многополярном мире, популяризация и изучение русского языка в дружественных странах, современные методики, технологии и практики преподавания русского языка, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Виктор Виноградов — один из крупнейших лингвистов ХХ века, ученик и последователь А. А. Шахматова и Л. В. Щербы, создатель собственной лингвистической школы (Виноградовской школы русистики). Его научные идеи на протяжении десятилетий во многом определяют методологические подходы и исследовательскую разработку основных направлений русского языкознания.

В годы Великой Отечественной войны, с 7 августа 1941 года по 2 июня 1943 года, В. В. Виноградов жил в городе Тобольске, проводил фундаментальные научные исследования в области русского языка. Здесь учёный работал над одним из своих главных трудов "Русский язык. Грамматическое учение о слове", который был опубликован в 1947 году и удостоен Ломоносовской и Государственной премий.

