Тюменцев приглашают на показ уличной моды в "Подземку"

Общество, 09:09 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль уличной моды "Осторожно - модно" пройдет в арт-пространстве "Подземка" на втором ярусе набережной Туры 23 августа, начало в 16 часов.

По информации организаторов, помимо модного показа участников ждет личное общение с основателями брендов и коллекций, возможность узнать секреты производства и истории основания.

Также гости мероприятия увидят фотографии в стиле стрит-стайл от тюменских креативных фотографов. Гостей ждет музыка, диджей-сеты в исполнении локальных диджеев.

Канал фестиваля - здесь.

Возрастное ограничение: 6+.

