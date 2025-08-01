Тюменцев приглашают на показ уличной моды в "Подземку"
Фестиваль уличной моды "Осторожно - модно" пройдет в арт-пространстве "Подземка" на втором ярусе набережной Туры 23 августа, начало в 16 часов.
По информации организаторов, помимо модного показа участников ждет личное общение с основателями брендов и коллекций, возможность узнать секреты производства и истории основания.
Также гости мероприятия увидят фотографии в стиле стрит-стайл от тюменских креативных фотографов. Гостей ждет музыка, диджей-сеты в исполнении локальных диджеев.
Канал фестиваля - здесь.
Возрастное ограничение: 6+.