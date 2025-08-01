Тюменский марафон "Врата Сибири" получил международный статус

| Фото: департамент по спорту администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту администрации Тюмени

В 2025 году традиционный тюменский марафон "Врата Сибири" отметит 26-летие. Масштабное событие, включённое в официальный календарь российских марафонов, пройдёт в сентябре. Трасса марафона уже прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов AIMS.

Спортивный директор марафона Никита Кугаевский совместно с аккредитованным специалистом AIMS Ильей Михайловским произвели все необходимые замеры трассы для получения международного сертификата. Его наличие повышает уровень соревнований до мирового.

Результаты, показанные на сертифицированных трассах, признаются Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Это позволит присваивать участникам забега спортивные разряды, а профессиональным спортсменам ратифицировать рекорды, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Разворот трассы на 10 км будет находиться у монумента "Врата Сибири" на улице Дзержинского, а марафонцам предстоит развернуться напротив здания правительства Тюменской области. Победитель номинации "Рекорд трассы" на марафонской дистанции при улучшении времени предыдущего рекорда получит приз — автомобиль.