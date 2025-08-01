Школьники из Тюменской области, ЛНР и Крыма осваивают основы соцпроектирования

| Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» | Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»

Более 2 тыс. детей из Тюменской области, ЛНР и Республики Крым освоят основы социального проектирования, лидерства и командной работы на всероссийском проекте "Лидеры мы вместе - 2.0". Организатором выступает Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" при грантовой поддержке "Движения первых".

Проект объединил участников из тюменских загородных лагерей, детского лагеря "Парус" в Евпатории, а также ребят из Краснодонского района ЛНР и Черноморского района Республики Крым. За два с половиной месяца состоялось пять тематических вебинаров, посвященных социальному проектированию, лидерству и командной работе, лекции и мотивационные встречи с ведущими общественниками региона и лекторами Российского общества "Знание", проведены три телемоста с Республикой Крым и Краснодонским районом ЛНР, которые стали площадкой для обмена идеями и опытом.

В настоящее время ведется съемка серии подкастов с юными лидерами, где ребята рассказывают о своих проектах.

| Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» | Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»

Также до конца проекта будет создано и представлено не менее 20 социальных инициатив, из которых 10 реализуют с поддержкой гранта. Кроме этого, сформируется сообщество активной молодежи, готовой объединяться ради развития своих территорий и решения значимых общественных задач, сообщает пресс-служба Ассоциации "Мы вместе".