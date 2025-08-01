  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-западный

Школьники из Тюменской области, ЛНР и Крыма осваивают основы соцпроектирования

Общество, 18:08 18 августа 2025

пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» | Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»

Более 2 тыс. детей из Тюменской области, ЛНР и Республики Крым освоят основы социального проектирования, лидерства и командной работы на всероссийском проекте "Лидеры мы вместе - 2.0". Организатором выступает Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения региона "Мы вместе" при грантовой поддержке "Движения первых".

Проект объединил участников из тюменских загородных лагерей, детского лагеря "Парус" в Евпатории, а также ребят из Краснодонского района ЛНР и Черноморского района Республики Крым. За два с половиной месяца состоялось пять тематических вебинаров, посвященных социальному проектированию, лидерству и командной работе, лекции и мотивационные встречи с ведущими общественниками региона и лекторами Российского общества "Знание", проведены три телемоста с Республикой Крым и Краснодонским районом ЛНР, которые стали площадкой для обмена идеями и опытом.

В настоящее время ведется съемка серии подкастов с юными лидерами, где ребята рассказывают о своих проектах.

пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» | Фото: пресс-служба Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»

Также до конца проекта будет создано и представлено не менее 20 социальных инициатив, из которых 10 реализуют с поддержкой гранта. Кроме этого, сформируется сообщество активной молодежи, готовой объединяться ради развития своих территорий и решения значимых общественных задач, сообщает пресс-служба Ассоциации "Мы вместе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , загородный лагерь , ЛНР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:47 18.08.2025Многодетная семья из Тюмени открыла фотобизнес по социальному контракту
20:07 18.08.2025В Тобольске завершают подготовку к отопительному сезону
19:39 18.08.2025Фестиваль деревянной парковой скульптуры пройдет в Уватском районе
19:28 18.08.2025Максим Афанасьев стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора