В Тюменской области появится три новых завода для строительной отрасли

Экономика, 09:53 19 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Домостроительный комбинат, завод пеностекольного утеплителя и цех малых архитектурных форм построят и введут в эксплуатацию в Тюмени в районе Велижанского тракта до 2028 года. До 5 млрд рублей составит объем инвестиций в запуск новых производств для строительной отрасли.

"Комбинат будет производить домокомплекты по совершенно новой технологии и на более современном оборудовании, чем у конкурентов. Крупнопанельное домостроение считается перспективным. Это более технологично при меньших трудозатратах. Сами панели – это железобетонные изделия. Мощность составит 150 тысяч квадратных метров продаваемой жилой площади", - рассказал генеральный директор ГК "ТИС", инвестор Виктор Беличенко.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства трех заводов признан правительством Тюменской области масштабным. Инвестор получил участок площадью 14 га без торгов. Проект сопровождает региональное инвестиционное агентство, помогает с подключением к инженерным сетям.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строители ведут земляные работы. Болотистую почву необходимо уплотнить для будущих фундаментов.

Возведение колонн домостроительного комбината начнут в октябре, завершат монтаж металогического каркаса здания в январе 2026 г. Предполагается, что первые панели выйдут с конвейера к концу 2026 г.

Введение в строй мощных предприятий даст импульс для всего региона. Инвестор создаст более 1 тыс. рабочих мест. Бюджет области получит дополнительные налоги. Участникам строительного рынка откроется возможность получать материалы внутри региона, сокращать затраты на логистику.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Участники нашего кластера смогут пользоваться строительной продукцией и внутри будут строится очередные кооперационные цепочки", - заметила руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова.

На сегодня в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер" входят 85 участников из восьми регионов страны.

Анжела Лебедева

# производство , строительно-индустриальный кластер , строительство , ТИС

