Один человек погиб и двое пострадали на пожаре в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Один человек погиб, еще двое пострадали на пожаре в Тюмени 18 августа. Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже дома № 220 по ул. Республике поступило в экстренные службы в пятом часу вечера.

"При тушении было задействовано 28 человек, 8 единиц основной и специальной техники. Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров", — сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Из задымленных помещений спасены 6 человек, из них 2 ребенка, эвакуировано 12 человек. Причина пожара устанавливается.