В новом микрорайоне Заводоуковска строят дороги по госпрограмме

Экономика, 13:45 19 августа 2025

Асфальтировать тротуары начали в мкрн. Южном Заводоуковска. Это ключевая часть развития транспортной и пешеходной инфраструктуры этой части города, сообщает администрация муниципального округа.

В 2025 г. здесь проложат 6 км асфальтированных тротуаров и 2,8 км дорог в щебеночном исполнении. Установят остановочные комплексы и уличное освещение.

В новом микрорайоне расположено более тысячи земельных участков, из них 898 — многодетных семей округа и Ямала.

Отметим, на создание дорожной инфраструктуры микрорайона в 2025, 2026, 2027 гг. из областного бюджета выделили 579 млн рублей по государственной программе Тюменской области "Развитие жилищного строительства".

# Заводоуковский округ , строительство дорог , тротуары

