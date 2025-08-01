В новом микрорайоне Заводоуковска строят дороги по госпрограмме

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Асфальтировать тротуары начали в мкрн. Южном Заводоуковска. Это ключевая часть развития транспортной и пешеходной инфраструктуры этой части города, сообщает администрация муниципального округа.

В 2025 г. здесь проложат 6 км асфальтированных тротуаров и 2,8 км дорог в щебеночном исполнении. Установят остановочные комплексы и уличное освещение.

В новом микрорайоне расположено более тысячи земельных участков, из них 898 — многодетных семей округа и Ямала.

Отметим, на создание дорожной инфраструктуры микрорайона в 2025, 2026, 2027 гг. из областного бюджета выделили 579 млн рублей по государственной программе Тюменской области "Развитие жилищного строительства".