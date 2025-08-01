  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Тюменские ученые исследовали угольный пласт в Забайкальском крае

Общество, 13:56 19 августа 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ученые из ТюмГУ и Лаборатории палинологии и стратиграфии "ПалиСтрат‎" исследовали угольный пласт в Харанорском угольном месторождении в Забайкальском крае. Авторы проанализировали состав органического вещества, а также споры и пыльцу растений, сохранившихся в местном угле и тонштейне (тонкие прослойки из глинистых пород), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Отталкиваясь от видового состава найденных спор и пыльцы, исследователи реконструировали растительную экосистему, характерную для территории Харанорского угольного месторождения в середине мелового периода. В то время здесь была покрытая хвойными лесами заболоченная местность, на которой из-за влажного и теплого климата образовывался торф. Нижний лесной ярус составляли преимущественно папоротники и мхи. Подлесок — уровень небольших кустарников — был представлен древесными формами папоротников, а также некоторыми группами голосеменных растений, в то время как в верхнем ярусе леса, вероятно, преобладали сосновые и кипарисовые.

Выпадение вулканического пепла привело к захоронению преимущественно нижних ярусов лесной растительности, включая споры папоротников. Однако авторы не обнаружили значимых различий в видовом составе спор и пыльцы в слоях ниже тонштейна и над ним. Таким образом, хотя воздействие вулканического извержения на растительность было заметным, в долгосрочной перспективе не произошло никаких фундаментальных изменений во флоре исследуемой местности.

"Исследуя, как вулканический пепел влияет на торфообразование, мы можем лучше понять эволюцию климата и экосистем, что важно для прогнозирования современных изменений. Кроме того, результаты нашей работы имеют практическое значение для угольной промышленности, поскольку тонштейны — слои измененного вулканического пепла — служат маркерами при разведке месторождений угля. Исследование также показывает, что вулканические события оказывают кратковременное воздействие на растительность, что актуально для оценки рисков извержений. В дальнейшем мы планируем провести подобные исследования на примере тонштейнов в углях другого возраста — юрского, пермского, каменноугольного. Полученные данные позволят отразить полную картину влияния вулканического пепла на угленосные отложения, от момента выпадения в торфяное болото до преобразования пепла в тонштейн", — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, старший научный сотрудник лаборатории седиментологии и эволюции палеобиосферы ТюмГУ Алексей Вергунов.

Полученные данные будут полезны при разведке новых угольных месторождений, а также помогут прогнозировать последствия современной вулканической активности для природных ландшафтов. Подробности можно почитать на сайте Тюменского госуниверситета.

# ТюмГУ , ученые

