В Тюменской области высажено 24 сорта картофеля
24 сорта картофеля общей площадью более 6 тыс. 300 гектаров высажено на территории Тюменской области на сегодняшний день. Большая часть используемых семян - отечественного производства, сообщает региональный департамент АПК.
Среди популярных — Леди Клэр, Гала и Коломба. Их семян было высажено 5 тыс. тонн, 4 тыс. 320 тонн и 1 тыс. 562 тонны соответственно.
По результатам проверки все семена картофеля являются кондиционными и отвечают необходимым требованиям норм качества.
Напомним, что в регионе активно идет уборка картофеля, на сегодня уже собрано 3410 тонн с урожайностью 388 центнеров с гектара.