В Тюменской области высажено 24 сорта картофеля

Общество, 14:51 19 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 сорта картофеля общей площадью более 6 тыс. 300 гектаров высажено на территории Тюменской области на сегодняшний день. Большая часть используемых семян - отечественного производства, сообщает региональный департамент АПК.

Среди популярных — Леди Клэр, Гала и Коломба. Их семян было высажено 5 тыс. тонн, 4 тыс. 320 тонн и 1 тыс. 562 тонны соответственно.

По результатам проверки все семена картофеля являются кондиционными и отвечают необходимым требованиям норм качества.

Напомним, что в регионе активно идет уборка картофеля, на сегодня уже собрано 3410 тонн с урожайностью 388 центнеров с гектара.

