В Тюмени 5-й Заречный микрорайон озеленили по проекту с элементами “дикой природы”

| Фото: застройщик “География” | Фото: застройщик “География”

На территории второй очереди ЖК “Дивный квартал у озера” завершились работы по озеленению. Здесь высадили более 30 видов деревьев, кустарников и растений. Жилой комплекс в 5-м Заречном микрорайоне возводит застройщик “География”.

Тюменский девелопер завершил полный спектр работ по благоустройству территории второй очереди ЖК “Дивный квартал у озера”. Строители привели в порядок площадь 25,5 тыс. кв. м. К озеленению территории отнеслись особенно внимательно. Ставку сделали на максимальную естественность и создание атмосферы парка с элементами “дикой природы”. При этом деревья и растения перекликаются с элементами фасадов домов и архитектурной подсветкой. Высадили ели, сосны, яблони, сирень, можжевельник, гортензии, шалфей, котовник, дерен и другие растения.

“Под озеленение отвели площадь 3850 кв. м. На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме — и общее благоустройство, и озеленение завершены. Вторую очередь жилого комплекса, а это 768 квартир общей площадью более 50 тыс. кв. м, “География” сдает в соответствии с запланированными сроками — в третьем квартале 2025 года — в конце августа. В сентябре собственники квартир смогут получить ключи”, — рассказал генеральный директор ГК “География” Эдуард Оганян.

Проект озеленения подготовила ландшафтный архитектор Олеся Налобина. Автор разработала оригинальную концепцию, где каждую локацию территории жилого комплекса обозначила насаждениями в соответствии с ее функциональным назначением и эстетическими требованиями, чтобы создать удобное пространство для жителей.

“Дивный квартал у озера” - для меня это прежде всего семейный жилой комплекс. Поэтому в озеленение я вкладывала определенные смыслы. Это единственный ЖК в локации 5-го Заречного микрорайона, где на озелененной территории растут дубы. Дуб у меня ассоциируется с родовым гнездом, вечными семейными ценностями. Вторая очередь ЖК — продолжение первой, поэтому озеленение объединено единой концепцией — растения перекликаются, повторяются,”— отметила автор проекта озеленения Олеся Налобина.

Но есть и новые решения. Во второй очереди жилого комплекса появились пузыреплодники с белыми цветами и бордовыми листьями, которые подчеркивают красно-коричневый фасад здания одного из домов. Вокруг игровых зон для детей высадили кустарники. Когда растения подрастут — будут надежно защищать от ветра песочницы и игровые комплексы.

Все растения выращены в Тюменском регионе, а это значит, что проблем с приживаемостью не будет.

Проектная декларация размещена на сайте.

