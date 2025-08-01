Тюмень готовится к соревнованиям за Кубок полпреда президента в УФО

Вопросы безопасности на соревнованиях за Кубок полномочного представителя Президента в УФО для Защитников Отечества, а также организацию медицинского обеспечения обсудили в Тюмени.

Заседание организационного комитета по подготовке к проведению соревнований прошло под председательством заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера 19 августа.

Напомним, Кубок полномочного представителя президента России в УФО для Защитников Отечества пройдет с 26 по 31 августа в Тюмени. Участие примут почти 300 ветеранов боевых действий из регионов УФО.