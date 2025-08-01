  • 19 августа 202519.08.2025вторник
Мобильные комплексы зафиксировали на дорогах Тюмени 1 500 нарушений ПДД

Общество, 18:33 19 августа 2025

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Более 1 тыс. 500 нарушений правил дорожного движения и правил парковки зафиксировали за прошлую неделю мобильные комплексы в Тюмени.

1 тыс. 308 из них — размещение автомобилей на платной парковке без внесения платы, а также 262 — нарушение Правил дорожного движения.

Зафиксировано также 28 фактов стоянки на тротуарах, рассказали в администрации Тюмени.

