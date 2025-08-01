Юлия Ахметова на форуме "СУП" расскажет о поддержке участников строительного кластера

Инструменты Строительно-индустриального кластера: развитие межрегиональной и международной субконтрактации представит на площадке XIII Международном бизнес-форуме СУП в Тюмени 21-22 августа вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области, генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

"Кластер содействует налаживанию прямых коммерческих связей между заказчиками, производителями и подрядчиками. Эта актуально не только для нашего региона, но и для других субъектов РФ, а также международных компаний. Развитие коммуникаций продолжается в ходе бизнес-миссий и других визитов в регионы, а также работы на международных площадках", — сказала Юлия Ахметова.

Добавим, на сегодня в кластер входят 85 компаний из разных регионов России.

Бизнес-форум в Тюмени планируют посетить представители 40 регионов страны. Программа включает 20 площадок с участием федеральных, региональных, муниципальных структур и ведомств. Предприниматели на месте получат широкий спектр услуг, найдут ответы на вопросы.

Подробная программа СУПа – здесь.