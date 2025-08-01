  • 20 августа 202520.08.2025среда
Благоустройство берега реки Иртыш обсудили в Тобольске

Общество, 19:10 20 августа 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Нюансы благоустройства берега реки Иртыш обсудили в Тобольске. В выездном совещании участвовали заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Вместе с директором регионального департамента ЖКХ Семеном Тегенцевым, руководителем дирекции коммунально-хозяйственного строительства Андреем Ханом и главой Тобольска Петром Вагиным он посетил несколько объектов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

﻿

Осмотр территории позволит детально проработать проекты будущего преображения.

"Тобольск имеет уникальный ландшафт с выходом к реке. Этот подарок природы необходимо использовать. Личное посещение будущей площадки благоустройства даёт много информации для выбора концептуальных и технических решений. Обсудили детали с коллегами. После доработки решений, можно будет приступать к благоустройству", - сказал Павел Перевалов.

Протяженность прогулочной зоны составит 260 метров. Существующий ландшафт позволит создать зону отдыха с пешеходными дорожками, клумбами и освещением. На берегу появятся скамейки и малые архитектурные формы.

Новая территория позволит вывести туристический маршрут от кремля через Базарную площадь к берегу реки и составить единую рекреационную зону в районе строящегося концертного зала.

# река Иртыш , Тобольск

Благоустройство берега реки Иртыш обсудили в Тобольске

