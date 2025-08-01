14-летнего велосипедиста сбили на улице Бориса Житкова в Тюмени
14-летний велосипедист попал под колеса автомобиля Opel в Тюмени. Авария произошла вечером 19 августа на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Бориса Житкова, 2/2, сообщает областная Госавтоинспекция.
По предварительной информации, мальчик на велосипеде выехал на нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. Со слов 63- летнего водителя иномарки, проехав пешеходный переход, он почувствовал удар в автомобиль и сразу остановился.
Школьник получил травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются.