14-летнего велосипедиста сбили на улице Бориса Житкова в Тюмени

Происшествия, 13:54 20 августа 2025

14-летний велосипедист попал под колеса автомобиля Opel в Тюмени. Авария произошла вечером 19 августа на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Бориса Житкова, 2/2, сообщает областная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, мальчик на велосипеде выехал на нерегулируемый пешеходный переход не спешившись. Со слов 63- летнего водителя иномарки, проехав пешеходный переход, он почувствовал удар в автомобиль и сразу остановился.

Школьник получил травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются.

