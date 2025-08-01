  • 20 августа 202520.08.2025среда
В Тюменской области собрали 124 тысячи тонн зерна нового урожая

Экономика, 19:21 20 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

124 тыс. 100 т зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Тюменской области по данным регионального департамента АПК на 20 августа. Всего обмолочено 39 тыс. 200 га полей, средняя урожайность по области - 32 ц/га.

Продолжается уборка овощей открытого грунта. На 20 августа урожай картофеля составил 3 тыс. 601 т, обработано 92 га полей. Капуста убрана на площади 58 га, заготовлено 3 тыс. 720 т. Урожайность свеклы в этом году - 355 ц/га: с 44 га овощеводы получили 1 тыс. 562 т. Морковь убрана на 23 га, урожай составил 987 т. Свежий салат полеводы собрали на 11 га, получено 211 т.

Осенняя обработка почвы выполнена на площади 21 тыс. 700 га.

Для нужд животноводства в этом году заготовлено 469 тыс. 800 т сенажа и 67 тыс. 800 т сена.

# АПК , уборочная кампания

