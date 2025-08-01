На Фестивальй площади Тобольска построят амфитеатр

Амфитеатр построят на Фестивальной площади в Тобольске. Культурное пространство под открытым небом появится рядом со строящимся концертным залом и расширит возможности для творческих коллективов, сообщает инфорцентр правительства региона.

Фестивальная площадь станет самым крупным объектом благоустройства в подгорной части Тобольска - 8,3 Га. Площадь уличной сцены составит 500 кв. метров.

В рамках проекта установят игровые и спортивные площадки, беседки, зоны отдыха и информационные стенды. Также сохранят зелёные насаждения и дополнительно высадят деревья.

"Площадь станет логичным продолжением строящегося концертного зала. Места для зрителей будут оборудованы так, что люди смогут смотреть уличные представления и творческие номера на фоне Тобольского кремля. Сейчас задача проектировщика подобрать архитектурные формы и торговые павильоны, которые составят единый ансамбль с концертным залом", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Фестивальная площадь свяжет берег реки Иртыш с уже благоустроенными Базарной площадью и Александровским садом.