В Тобольском пединституте объявили дополнительный прием на обучение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительный прием на обучение по программам среднего профессионального образования объявили в Тобольском педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ). На направление "дошкольное образование" выделено 10 бюджетных мест, на "физическую культуру" - 13.

Заявление можно подать с 21 по 27 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. Вступительные испытания состоятся 28 августа в 10 часов, а приказы о зачислении объявят уже 29 августа.

Подробности представлены в Telegram-канале учебного заведения.