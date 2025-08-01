Тюменцев приглашают на выставку "Юрий Федоров – Михаил Гардубей. Диалоги о творчестве"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Юрий Федоров – Михаил Гардубей. Диалоги о творчестве. Живопись. Графика. Книга" откроется в арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки (ул. Луначарского, 51) 26 августа. Начало — в 17 часов.

Новую экспозицию можно охарактеризовать как выставку-книгу, выставку-публикацию, выставку-размышление, выставку-встречу. Сорок лет назад состоялись беседы-диалоги двух талантливых людей – философа Юрия Федорова и художника Михаила Гардубея.

"Главная тема их бесед – процесс творчества и личность художника. Диалоги были записаны на диктофон и переведены в машинописный текст, который лишь спустя сорок лет обрел свое воплощение в книге, благодаря усилиям художника Олега Юрьевича Федорова. Презентация этого уникального издания состоится в рамках открытия выставки, посвященной этой книге", — рассказали в Централизованной городской библиотечной системе.

В основе экспозиции – более 30 живописных и графических произведений Михаила Гардубея середины 1980-х годов, времени, когда велись диалоги между художником и его другом-философом. Зритель сможет заглянуть в "творческую лабораторию" мастера, размышляющего на темы добра и зла, живой и "мертвой" натуры, а также предлагающего нам свою интерпретацию прочитанной и осмысленной им литературы – знаменитого романа Сервантеса о Дон Кихоте и рассказов Хорхе Луиса Борхеса.

Наряду с произведениями Михаила Гардубея на выставке представят работы Юрия и Олега Федоровых, а также коллекцию книг, альбомов, каталогов, фотографий из семейных архивов.

Фрагменты из книги "Диалоги о творчестве" введены в ткань экспозиции. Они будут сопровождать зрителя по выставке.

Вход на выставку свободный. Возрастное ограничение: 6+. Справки по телефону: 69-90-59.