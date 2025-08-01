В Тюменском районе открыли спортивный комплекс "Олимпия"

Спортивный комплекс "Олимпия" открыли в пос. Боровском Тюменского района. В торжестве приняли участие сотни жителей, сообщает администрация муницпалитета.

У нового объекта есть большой и малый бассейны, универсальный спортивный зал с баскетбольно-волейбольной площадкой, кардио-зона, тренажерный зал, зал общефизической подготовки, раздевалки.

Здесь будут проводить занятия по плаванию, аквааэробике, волейболу, баскетболу, настольному теннису, спортивной аэробике, фитнесу, шахматам, шашкам, дартсу, гиревому спорту, мини-лапте и футзалу.

"Спасибо всем, кто был причастен к возрождению спорткомплекса: жителям Боровского, выбравшим объект в рейтинговом голосовании 2018 года, правительству Тюменской области, архитекторам и строителям, специалистам отрасли спорта", - поблагодарила глава Тюменского района Ольга Зимина.

Напомним, накануне ход реконструкции спорткомплекса "Олимпия" в п. Боровском Тюменского района оценили сенатор от Тюменской области, первый вице-спикер Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.