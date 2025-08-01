Региональный этап педагогического форума "Призвание" завершился в Тюмени

Ключевое мероприятие регионального этапа общественно-педагогического форума "Призвание" прошло в Тюменской филармонии 22 августа. На пленарном заседании "Время учиться. Уроки на завтра" с педагогами и экспертами обсудили задачи на новый учебный год.

О нововведениях в сфере образования и воспитания участникам мероприятия напомнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В этом году завершен первый год освоения программы "Основы безопасности и защиты родины". С нового учебного года в 5–7 классах вводится курс "История родного края". Также в 2025 году принято решение создать в региональном правительстве отдельный профильный департамент молодежной политики. Он создан и работает", — сообщил глава региона.

Александр Моор подчеркнул, что сфера образования и воспитания является приоритетом национального развития. Он отметил, что реализация нацпроекта "Образование" завершилась в Тюменской области со стопроцентным показателем и стала одной из лучших в стране. Глава региона поблагодарил педагогов за проделанную работу. Сейчас Тюменская область реализует новый масштабный национальный проект —"Молодежь и дети".

Пленарному заседанию предшествовала интенсивная программа для педагогов, руководителей образовательных организаций, научных деятелей, специалистов в сфере молодежной политике и спорте. Для них провели лекции, мастер-классы, выставки и практические занятия. Ведущие специалисты сфере образования и воспитания обменивались опытом и презентовали новейшие методы и технологии.

В рамках августовского форума 80-летие отмечает Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО). Его ректор Вера Соловьева отметила, что темы, которые поднимались на форуме, помогут найти новые подходы в образовании и вырастить настоящих патриотов, успешных людей, любящих свою родину.

"Для участников форума важно сопоставить свои мысли, идешь ли ты верным путем, что еще можно сделать, чтобы твой труд приносил радость и тебе, и тем, кто с тобой в классе. Это рефлексия, обмен опытом, новые точки роста", — прокомментировала она.

Участниками регионального этапа форума "Призвание" стали более 5 тыс. человек. Впереди зонально-муниципальный этап, он пройдет с 25 по 27 августа, а также обсуждение на уровне организаций, они состоятся 28 и 29 августа.