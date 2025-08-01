Специалисты устраняют последствия коммунального инцидента в Тюмени
Специалисты устраняют последствия коммунального инцидента по ул. Одесской, 16 в Тюмени. В нескольких многоквартирных дома отключено горячее водоснабжение. Его обещают восстановить до 9 часов 22 августа.
Инцидент произошел 21 августа. По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, специалисты УСТЭК выехали на место происшествия. На данный момент теплотрасса отключена.
"Специалисты на месте прилагают необходимые силы для устранения инцидента", — заверили в администрации города.