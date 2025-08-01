  • 21 августа 202521.08.2025четверг
Специалисты устраняют последствия коммунального инцидента в Тюмени

Общество, 14:47 21 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специалисты устраняют последствия коммунального инцидента по ул. Одесской, 16 в Тюмени. В нескольких многоквартирных дома отключено горячее водоснабжение. Его обещают восстановить до 9 часов 22 августа.

Инцидент произошел 21 августа. По информации Единого центра оперативного реагирования города Тюмени, специалисты УСТЭК выехали на место происшествия. На данный момент теплотрасса отключена.

"Специалисты на месте прилагают необходимые силы для устранения инцидента", — заверили в администрации города.

# водоснабжение , инцидент

