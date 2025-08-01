На улице Профсоюзной в Тюмени ограничено движение из-за провала асфальта

Частично ограничено движение по ул. Профсоюзной в районе пересечения с ул. 50 лет Октября в Тюмени. На этом участке на проезжей части провалился асфальт, инцидент произошел днем 21 августа.

"Движение осуществляется по двум полосам из трех, на третьей полосе установлены ограничительные блоки, в ближайшее время начнутся дорожные работы", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителям рекомендуют быть внимательнее и заранее снижать скорость.