Артем Жога провел совещание по подготовке к Единому дню голосования

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога провел совещание по подготовке к Единому дню голосования. В нем приняли участие заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев, губернаторы регионов УрФО, представители правоохранительных и силовых структур.

С 12 по 14 сентября на территории субъектов округа пройдет более 90 избирательных кампаний. Состоятся выборы губернатора Свердловской области. Будут избраны депутаты в представительные органы Челябинской и Курганской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Выборы на территории федерального округа коснутся порядка 7,6 млн избирателей. Будет задействовано почти 6,5 тысяч участковых избирательных комиссий и более 63 тысяч членов комиссий всех уровней.

"Цифры говорят о необходимости подойти ответственно к подготовке к выборам. Необходимо предусмотреть обеспеченность избирательных участков средствами видеонаблюдения и должным количеством металлодетекторов. Проверить помещения на предмет пожарной безопасности, а также провести другие ведомственные и специальные мероприятия", - отметил Артём Жога.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев в своем выступлении затронул вопросы технического оснащения избирательных участков.

"Очень важной задачей в организации единого дня голосования является процесс видеонаблюдения на избирательных участках. В Уральском федеральном округе практически 100% избирательных участков оснащены либо камерами, как в Свердловской области, либо видеорегистраторами. Это позволит записывать всё, что происходит на участках", - отметил зампредседателя ЦИК России.

В этом году впервые в Уральском федеральном округе формат дистанционного электронного голосования будет использован сразу тремя регионами. Это Свердловская, Курганская и Челябинская области.

"Уверен: дистанционное голосование — это будущее избирательного процесса, и Урал делает важный шаг в этом направлении. Внедрение нового формата требует ответственного подхода. Крайне важно, чтобы пользователи всех возрастов четко понимали интерфейс приложения для голосования. Также необходимо обеспечить бесперебойное функционирование информационных систем, чтобы избиратели не сталкивались с техническими проблемами и сбоями", - подчеркнул полпред Артём Жога.

Особо на совещании отметили участие в выборах в качестве кандидатов ветеранов специальной военной операции. Всего в регионах Уральского федерального округа от "Единой России" успешно зарегистрированы 105 бывших и действующих участников СВО.

"Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно призывал поддерживать бойцов в их желании стать депутатами. Мы не можем подвести главу государства! Прошу вас принять исчерпывающие меры для защиты их законных прав и интересов. Интеграция участников СВО в политическое и управленческое пространство является одной из ключевых наших задач", - резюмировал полпред.