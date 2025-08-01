В День флага России юным жителям Тюменской области вручат первые паспорта
Первые паспорта вручат юным жителям Тюменской области День флага России, 22 августа, сообщает информационный центр правительства региона.
Торжественное мероприятие в рамках всероссийской акции Движения Первых "Мы – граждане России" состоится во многих муниципалитетах региона.
В Тюмени паспорта 25 школьникам вручит главный судебный пристав региона Кабдула Хайдаров. Мероприятие состоится в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.