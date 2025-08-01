  • 22 августа 202522.08.2025пятница
В День флага России юным жителям Тюменской области вручат первые паспорта

Общество, 19:41 21 августа 2025

"Движение Первых" Тюменской области | Фото: "Движение Первых" Тюменской области

Первые паспорта вручат юным жителям Тюменской области День флага России, 22 августа, сообщает информационный центр правительства региона.

Торжественное мероприятие в рамках всероссийской акции Движения Первых "Мы – граждане России" состоится во многих муниципалитетах региона.

В Тюмени паспорта 25 школьникам вручит главный судебный пристав региона Кабдула Хайдаров. Мероприятие состоится в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

