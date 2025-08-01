Серию фотографий о творчестве тюменских мастеров представят на пешеходной улице

Фотовыставку "Душа ремесла" откроют на пешеходной ул. Дзержинского в Тюмени 25 августа в 12 часов. Авторы выставки — "Лига творческих" и "Школа международных профессий", при поддержке ТАРКИ.

"Это серия глубоких эмоциональных изображений, отражающих жизнь и творчество мастеров, которые целиком посвятили себя своему делу. Снимки передают уникальность каждого ремесленника и его стремление выразить себя через создаваемые им предметы", - рассказали организаторы.

Эта выставка — не просто визуальное искусство, но и символ связи между поколениями. Стремление показать, как традиционные ремесла продолжают жить и развиваться в современном мире.