Хедлайнерами Дня знаний в ТюмГУ станут JAKONE & A.V.G
Хедлайнерами Дня знаний в ТюмГУ станут музыкальные исполнители JAKONE & A.V.G. Концерт пройдет на площади 400-летия Тюмени 1 сентября.
По информации вуза, сбор первокурсников начнется с 16 часов 30 минут, начало события в 18 часов 30 минут.
"Событие выходит на новый уровень — в этом году вход для всех желающих свободный! В программе праздника — поздравление ректора ТюмГУ Ивана Романчука, выступление творческих коллективов университета и флаговое шоу", - уточнили организаторы.