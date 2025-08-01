Тюменским родителям дали рекомендации, как подготовить ребенка к новому учебному году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять советов, которые помогут ребёнку психологически адаптироваться к новому учебному году, дала омский психолог Ирина Осипкина. По ее словам, важно помочь малышу справиться с тревогой и настроить его на школьные будни с позитивом.

В первую очередь психолог рекомендует плавно восстановить режим сна. Укладывать спать нужно на 10–20 минут раньше каждый день, чтобы к началу учебного процесса ребенок мог засыпать и просыпаться в нужное время. Это не только улучшит качество сна, но и снизит стресс.

"Постепенно уменьшайте использование гаджетов за час до сна, а для младших детей важно контролировать не только время, но и контент. Это поможет избежать нарушений сна и расслабиться перед сном. Создайте комфортное рабочее место для ребёнка, где ему будет удобно учиться. Вместе покупайте школьные принадлежности — это не только поможет ему почувствовать себя взрослым, но и укрепит чувство ответственности", - добавила Ирина Осипкина изданию om1.ru.

Для того чтобы ребёнок не боялся учёбы, важно поговорить с ним о школе в позитивном ключе: почитать книги о школе, поделиться своим опытом. При этом важно избегать фраз вроде "школа — это труд", а также акцентировать внимание на возможностях, которые она предоставляет.

Кроме этого, необходимо выяснить есть ли какие-то страхи или беспокойства перед школой у ребенка. Иногда достаточно просто поговорить, а если тревога не уходит, лучше обратиться к психологу. Главное — быть рядом и поддерживать в этот важный период.