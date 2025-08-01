  • 23 августа 202523.08.2025суббота
Большой пешеходный маршрут развивают в Тобольске

Общество, 21:03 22 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" (архив)

Большой пешеходный маршрут, который свяжет улицу Мира с Базарной площадью, набережной Иртыша, улицу Кирова и Александровский сад, развивают в Тобольск.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

“Всё это — большой проект, который сделает историческую часть города по-настоящему ухоженной и безопасной”, - добавил он.

Состоялось собрание собственников объектов культурного наследия, инвесторов, экспертов из Тюмени и Москвы, курирующих выполнение работ, реставраторов, общественных деятелей.

Обсудили работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на улице Мира – главной туристической артерии Нижнего посада.

“Важно помочь собственникам на всех этапах согласования. Большая часть объектов находится в "тяжёлом" состоянии, но, как говорится, "глаза боятся, а руки делают". Яркий тому пример дом Неводчикова, который восстанавливаем практически с нуля”, – сказал Петр Вагин.

# культурное наследие , Петр Вагин , Тобольск , туризм

﻿
