Большой пешеходный маршрут развивают в Тобольске
Большой пешеходный маршрут, который свяжет улицу Мира с Базарной площадью, набережной Иртыша, улицу Кирова и Александровский сад, развивают в Тобольск.
Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.
“Всё это — большой проект, который сделает историческую часть города по-настоящему ухоженной и безопасной”, - добавил он.
Состоялось собрание собственников объектов культурного наследия, инвесторов, экспертов из Тюмени и Москвы, курирующих выполнение работ, реставраторов, общественных деятелей.
Обсудили работы по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на улице Мира – главной туристической артерии Нижнего посада.
“Важно помочь собственникам на всех этапах согласования. Большая часть объектов находится в "тяжёлом" состоянии, но, как говорится, "глаза боятся, а руки делают". Яркий тому пример дом Неводчикова, который восстанавливаем практически с нуля”, – сказал Петр Вагин.