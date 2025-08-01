Тюменские специалисты победили в федеральном конкурсе "Лучший по профессии"
Тюменские специалисты победили в федеральном конкурсе "Лучший по профессии", который проходил в Новочебоксарске.
Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сотрудник Тюменской домостроительной компании Михаил Журавлев стал первым в номинации "Машинист бульдозера", а работник филиала "Мостострой-11" Ермек Жайсамбаев признан лучшим машинистом экскаватора.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры" и объединяет лучших специалистов со всей страны.
“Поздравляю победителей. Их успех подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки в регионе и вклад нашей области в развитие кадрового потенциала России”, - заключил губернатор.