  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменские специалисты победили в федеральном конкурсе "Лучший по профессии"

Общество, 18:54 22 августа 2025

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Тюменские специалисты победили в федеральном конкурсе "Лучший по профессии", который проходил в Новочебоксарске.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Сотрудник Тюменской домостроительной компании Михаил Журавлев стал первым в номинации "Машинист бульдозера", а работник филиала "Мостострой-11" Ермек Жайсамбаев признан лучшим машинистом экскаватора.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Кадры" и объединяет лучших специалистов со всей страны.

“Поздравляю победителей. Их успех подтверждает высокий уровень профессиональной подготовки в регионе и вклад нашей области в развитие кадрового потенциала России”, - заключил губернатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:03 22.08.2025Большой пешеходный маршрут развивают в Тобольске
20:34 22.08.2025Всероссийская акция "Ночь кино" состоится в Тюменской области 23 августа
20:00 22.08.2025Региональный этап педагогического форума "Призвание" завершился в Тюмени
19:42 22.08.2025Ситуация в организациях Тюменской области, планирующих высвобождение работников, находится на контроле

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора