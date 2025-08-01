  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

В Тюмени разместили баннеры, призывающие родителей поддерживать диалог с детьми

Общество, 16:35 23 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на уличных экранах размещены баннеры, призывающие родителей поддерживать диалог с детьми и интересоваться их жизнью. Это завершающая часть медиапроекта "В контакте", направленного на укрепление детско-родительских отношений.

До 28 августа на экранах автобусных остановок и билбордах города будут появляться фразы для родителей, напоминающие о важности доверия и искренности в отношениях с детьми. Основным визуальным образом проекта стали шахматы. Элементы шахматной доски и фигуры в дизайне баннеров символизируют стратегию выстраивания отношений, где каждый шаг имеет значение, а обе стороны — и родитель, и ребенок — вносят свой вклад, пишет "КП-Тюмень".

"В суете повседневных забот мы часто забываем о важности искренних разговоров с детьми. Наш проект — это напоминание для родителей, которое они увидят по дороге на работу или домой. Мы размещаем эти сообщения на уличных экранах, чтобы как можно больше людей задумались о главном: о необходимости поддерживать контакт с ребенком, интересоваться его мыслями и чувствами", — рассказала руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

На баннерах также разместят QR-коды, ведущие на плейлист в сообществе "Своим примером" ВКонтакте. Там можно найти все ролики медиапроекта: четыре серии об отношениях подростков и их семей, а также экспертные видео, где детский психолог разбирает актуальные для родителей вопросы и предлагает решения.

Фразы, адресованные родителям, разместили на городских мониторах и автобусных остановках "Центральный рынок" №1, "ДК Нефтяник", "Центральная площадь", "Сквер имени Немцова", "Госбанк", "Тюменский драматический театр" и других.

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дети , родители

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 23.08.2025Более 1,5 тыс. водителей поучаствовали в тюменской акции #ДорогаДомой
18:05 23.08.2025Потешный театр и яблочный СПА: в Ялуторовском остроге прошел праздник "Августовские спасы"
17:47 23.08.2025240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам фестиваля "Дары земли Тюменской"
17:03 23.08.2025В Тюменской области стартовал сезон осенней охоты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора