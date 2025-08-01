В Тюмени разместили баннеры, призывающие родителей поддерживать диалог с детьми

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени на уличных экранах размещены баннеры, призывающие родителей поддерживать диалог с детьми и интересоваться их жизнью. Это завершающая часть медиапроекта "В контакте", направленного на укрепление детско-родительских отношений.

До 28 августа на экранах автобусных остановок и билбордах города будут появляться фразы для родителей, напоминающие о важности доверия и искренности в отношениях с детьми. Основным визуальным образом проекта стали шахматы. Элементы шахматной доски и фигуры в дизайне баннеров символизируют стратегию выстраивания отношений, где каждый шаг имеет значение, а обе стороны — и родитель, и ребенок — вносят свой вклад, пишет "КП-Тюмень".

"В суете повседневных забот мы часто забываем о важности искренних разговоров с детьми. Наш проект — это напоминание для родителей, которое они увидят по дороге на работу или домой. Мы размещаем эти сообщения на уличных экранах, чтобы как можно больше людей задумались о главном: о необходимости поддерживать контакт с ребенком, интересоваться его мыслями и чувствами", — рассказала руководитель проекта "В контакте" Алена Геленидзе.

На баннерах также разместят QR-коды, ведущие на плейлист в сообществе "Своим примером" ВКонтакте. Там можно найти все ролики медиапроекта: четыре серии об отношениях подростков и их семей, а также экспертные видео, где детский психолог разбирает актуальные для родителей вопросы и предлагает решения.

Фразы, адресованные родителям, разместили на городских мониторах и автобусных остановках "Центральный рынок" №1, "ДК Нефтяник", "Центральная площадь", "Сквер имени Немцова", "Госбанк", "Тюменский драматический театр" и других.

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты.