Тюменка открыла фитнес-студию по социальному контракту

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Супруга участника СВО Татьяна Дейнега получила социальную помощь в размере 350 тыс. рублей на открытие студии растяжки и фитнеса "For You". Она стала участником программы "Социальный контракт", сообщает информационный центр правительства региона.

В Центр обеспечения мер социальной поддержки она обратилась в 2024 году. Теперь студия входит в топ-10 лучших фитнес-клубов Тюмени по версии народной премии.

Социальным контрактом могут воспользоваться малоимущие одинокие граждане и семьи, при этом многодетным семьям и семьям участников СВО социальный контракт предоставляется в первоочередном порядке.

На 1 августа заключено более 380 социальных контрактов, из которых 177 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

Подать заявление можно через МФЦ или портале Госуслуг по ссылке.

Подробности — здесь. Дополнительная информация по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1.

"Социальный контракт" реализуется в рамках национального проекта "Семья".