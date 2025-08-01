  • 23 августа 202523.08.2025суббота
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 20..22 С 4 м/с ветер западный

Тюменка открыла фитнес-студию по социальному контракту

Общество, 16:06 23 августа 2025

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Супруга участника СВО Татьяна Дейнега получила социальную помощь в размере 350 тыс. рублей на открытие студии растяжки и фитнеса "For You". Она стала участником программы "Социальный контракт", сообщает информационный центр правительства региона.

В Центр обеспечения мер социальной поддержки она обратилась в 2024 году. Теперь студия входит в топ-10 лучших фитнес-клубов Тюмени по версии народной премии.

Социальным контрактом могут воспользоваться малоимущие одинокие граждане и семьи, при этом многодетным семьям и семьям участников СВО социальный контракт предоставляется в первоочередном порядке.

На 1 августа заключено более 380 социальных контрактов, из которых 177 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

Подать заявление можно через МФЦ или портале Госуслуг по ссылке.

Подробности — здесь. Дополнительная информация по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами 8-800-1-00000-1.

"Социальный контракт" реализуется в рамках национального проекта "Семья".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Семья , социальный контракт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 23.08.2025Более 1,5 тыс. водителей поучаствовали в тюменской акции #ДорогаДомой
18:05 23.08.2025Потешный театр и яблочный СПА: в Ялуторовском остроге прошел праздник "Августовские спасы"
17:47 23.08.2025240 тыс. рублей собрали ямальские землячества по итогам фестиваля "Дары земли Тюменской"
17:03 23.08.2025В Тюменской области стартовал сезон осенней охоты

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора